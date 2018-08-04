«صبية الكهف» يخرجون من فترة رهبنة ويعودون إلى ديارهم

خرجت مجموعة من لاعبي كرة القدم الشباب الذين تم إنقاذهم من كهف في شمالى تايلاند من فترة رهبنة اليوم السبت، بعد أن قضوا تسعة أيام كرهبان بوذيين مبتدئين ليعبروا عن امتنانهم لإنقاذهم.

وودع الصبية الـ11 الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما وهم يرتدون ملابس برتقالية ولا يزال شعر رؤوسهم لم يظهر بعد، الرهبان الذين اعتنوا بهم قبل العودة إلى ديارهم.

وأقام الصبية ومدربهم صلاة بوذية أمام الكهف للمرة الأخيرة قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال إكابول شانتاونج، المدرب المساعد للفريق والبالغ الوحيد في المجموعة التي حوصرت في الكهف: "نود أن نشكر كل من شارك في إنقاذنا.. ونحن نحب العالم بأسره كما يحبنا العالم بأسره".

وكان إكابول الوحيد الذي لايزال مرتديا ملابس الرهبان البوذية. ومن المتوقع أن يظل راهبا لثلاثة أشهر أخرى.