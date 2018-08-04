الأهلي : لن نتعجل في إغلاق القائمة الإفريقية بعد مد القيد

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والذي وصل اليوم بشأن مد القيد في الملحق الإفريقي إلى 15 أغسطس الجاري جعل الجهاز الفني يُقرر عدم التعجل في إعلان أسماء الثنائي المنتظر قيدهما في القائمة الإفريقية وإغلاق القائمة.

وأضاف يوسف: «أصبح لدينا مزيد من الوقت في الحالي؛ لدراسة الأمر بشكل جيد جدًا دون تعجل، خاصة أن إعلان الاسمين المنتظرين لإغلاق القائمة الإفريقية الآن ليس له مبرر».

يذكر أن الأهلي تلقى اليوم خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي «كاف» بشأن مد القيد في الملحق الإفريقي حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري.