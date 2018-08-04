ضبط إفريقي الجنسية لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بعابدين

ألقت مباحث القاهرة، القبض على إفريقي الجنسية؛ لاتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج الشوف المصرفي بمنطقة عابدين، وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات، وردت لضباط مباحث قسم شرطة عابدين مفادها تردد أحد الأشخاص من أصول إفريقية على منطقة وسط المدينة، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وتبين أنه يدعى «الصادق محمد زين» يحمل أحدى الجنسيات الإفريقية، 24 عامًا، عامل بمكتب للشحن، حال تواجده بميدان الأوبرا وبحوزته 4600 دولار أمريكي، و5000 جنيه سوداني، و11 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.