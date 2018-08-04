رئيس بعثة الحج الطبية يتفقد العيادات بمكة المكرمة

تفقد، اليوم، الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، يرافقه الدكتور نصيف حفناوي، والدكتور هاني راشد، مديري العيادات الخارجية، العيادات الطبية داخل فنادق مكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزية العيادات، وتواجد الأطباء، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح «شوقي»، أن الجولة شملت عيادات يتردد عليها الحجاج، بالإضافة إلى عيادات بفنادق أخرى لم يصل إليها الحجاج، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الميدانية تتيح لنا رصد أي مشكلة أو عائق وحلها فوراً، بالإضافة إلى التفاعل مع المرضى المترددين على العيادات من الحجاج والاستماع إلى آرائهم وطلباتهم، فضلاً عن التأكد من انضباط الأطباء في الحضور وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات.

وأكد «شوقي» على الأطباء تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى للبعثة حصر عدد المترددين من المرضى على العيادات وعدد الأدوية التي يتم صرفها، مع مطابقة الملفات الطبية للمرضى قبل سفرهم وبعد السفر.

كما تفقد رئيس البعثة الطبية العيادات المركزية الموجودة داخل مقر البعثة الطبية بشارع الهجرة بمكة، مشيراً إلى أن جميع العيادات جاهزة لاستقبال الحجاج المصريين على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت رقمان لتلقي أي اتصالات بشأن الطوارئ الطبية، وهم «0540506122»، و«0542181438».