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تأجيل محاكمة 213 متهما في «أنصار بيت المقدس» لـ28 أغسطس

كتب- محمد مجدي:
نشر فى : السبت 4 أغسطس 2018 - 12:06 م | آخر تحديث : السبت 4 أغسطس 2018 - 12:06 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة 28 أغسطس الجاري لمواصلة سماع الشهود.

قال عادل إبراهيم، أمين شرطة بمديرية أمن الدقهلية، إنه كان متواجدا بإدارة البحث الجنائي وقت انفجار المديرية الذي وقع فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

وأضاف إبراهيم أنه فقد الوعى إثر الانفجار وتم نقله إلى المستسفى وأصيب بكسر فى الجمجمة وانفجار فى العين اليسرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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