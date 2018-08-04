وزير الخارجية الأمريكي يصافح نظيره الكوري الشمالي خلال اجتماع «آسيان»

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صافح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نظيره الكوري الشمالي، ري يونج هو، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، أمس الجمعة.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن الوزيرين تصافحا وتبادلا الكلمات، حيث اقترب «بومبي» من ري أولاً بابتسامة.

يعد المنتدى الإقليمي هو الوحيد الذي يشارك فيه أكبر دبلوماسي في الشمال.

وبحسب «يونهاب»، قام سونج كيم سفير الولايات المتحدة لدى الفلبين، وخبير الشؤون الكورية في وزارة الخارجية الأمريكية، بتسليم مظروف يحتوي على وثائق لري.

يذكر أنه طرأ تحسن في العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج بعد القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.