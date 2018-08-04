بوماس اونام يعبر اطلس ويعزز صدارته للدوري المكسيكي

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عزز فريق بوماس اونام موقعه في صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أطلس جوادالاخارا 3 / 0 فجر السبت في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وحقق بوماس اونام فوزه الثالث على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط فيما تجمد رصيد اطلس عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وتقدم كيفن ايسكاميا بهدف لبوماس اونام في الدقيقة، 16 ثم أضاف بابلو باريرا الهدف الثاني في الدقيقة 22 ،قبل أن يختتم جوستافو ألوستيزا التسجيل في الدقيقة 87.

ولعب اطلس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 بعد طرد لورينزو رييس.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل فيراكروز مع ضيفه موناركاس موريليا 2 /2.