قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، نبيل عبد الحفيظ، إن مدينة الحديدة تعاني من أوضاع إنسانية سيئة بسبب ما تفعله ميلشيات الحوثي من عمليات لإذلال أبناء المدينة واستخدامهم كدروع بشرية.

وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن أهالي الحديدة يعيشون حالة مأساوية نتيجة قلة المياه في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة.

وأكد: «الدولة تحاول بذل قصارى جهدها من أجل تحسين هذا الوضع الذي لن يتحسن إلا بتحرير الحديدية ومينائها، الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للحوثيين، لكونهم يستخدمونه في نهب وارداته، واستخدامه في دعم المجهود الحربي الخاص بهم وابتزاز الجانب الدولي فيما يتعلق بالملاحة الجوية».

وأشار إلى استهداف مستشفى الثورة في الحديدة من قبل الميلشيات، معقبًا: «هذا الفعل أوضح استهدافهم المدنيين عن قصد، أما فيما يتعلق بشأن إلصاقهم هذا الحادث لعمليات التحالف العربي، ربما يكون جهات دولية هي من أوصتهم بهذا الأسلوب».