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السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر «باب المندب»

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 4 أغسطس 2018 - 12:41 م | آخر تحديث : السبت 4 أغسطس 2018 - 12:41 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، استئناف صادرات النفط السعودي من باب المندب، بداية من اليوم السبت، بعد توقفها في وقت سابق إثر اعتداء من الحوثيين على بعض سفنها.

ونقلت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح السبت، عن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قوله إنه سيتم استئناف شحنات صادرات النفط من مضيق باب المندب، بداية من اليوم، بعد أن أكدت قوات التحالف العربي، اتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف.

وكانت السعودية أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 يوليو الماضي، في أعقاب محاولات إرهابية من المليشيات الحوثية لمهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين.


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