سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفا خلال مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي في المباراة الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأحرز صلاح الهدف الأول له في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ للريدز وقام يورجن كلوب المدير الفني للفريق بأخراجه في الدقيقة 62 من عمر المباراة ويحل كورتيس جونز بدلا منه.

Top bins from Salah in close range, Shaqiri and Salah linking up perfectly. Brilliant buildup for he goal. pic.twitter.com/hYAR1dHSLh