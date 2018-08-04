مؤتمر للثقافة الرياضية يناقش صناعة الكرة بين ثقافة المشجع وثقافة الخبير

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود مؤتمرا علميا بعنوان : صناعة كرة القدم بين ثقافة المشجع وثقافة الخبير وذلك يوم الخميس المقبل في قاعة مؤتمرات مركز التعليم المدني بالجزيرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووجهت الدعوة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المجلس والمحاسب جمال علام مستشار الاتحاد والرئيس السابق

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات تبحث عن تحديد مسار الكرة المصرية في ضوء المشاركة المونديالية الأخيرة بما يضمن تكرارها مع تلافي السلبيات ، وكذلك دراسة المشاركة بعين الخبير بعيدا عن عاطفة المشجع للوقوف على الإيجابيات وتعظيمها وتلافي السلبيات حتى لا يتكرر مايحدث عقب كل مشاركة في بطولة قارية أو عالمية ، ويتحدث في الجلسة الأولى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الاولمبي الأسبق والكابتن حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأول السابق وتتناول الجلسات الأداء البدني وتأثيره على الأداء الفني من خلال مناقشة مردود منتخب مصر في المونديال ويتحدث عنه الدكتور ممدوح المحمدي أستاذ القياسات الفسيولوجية بجامعة المنيا ومدرب العديد من الاندية قاسم قدري خبير الأحمال البدنية والقياسات الفسيولوجية

ويبحث المؤتمر في التجارب العالمية لمونديال روسيا 2018 ويتحدث فيها الاعلاميان الدكتور ياسر أيوب نائب رئيس تحرير الأهرام الرياضي والدكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهورية

ويخصص المؤتمر جلسة تبحث عن وضع رؤية مستقبلية لتطوير كرة القدم المصرية يتحدث فيها الدكتور عمرو أبو المجد عميد كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر السابق

والدكتور عماد سمير وكيل كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

ويتطرق المؤتمر إلى الجهود الحثيثة من أجل عودة الجماهير وتحديد النسؤليات باعتباره مطلبا ملحا لصناعة الكرة ويتحدث فيه اللواء أحمد ناصر عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا لوزارة الرياضة المكلف بدراسة ملف عودة الجمهور للملاعب والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة والإعلامي كمال عامر رئيس التحرير التنفيذي لروزاليوسف

وتختتم الجلسات بجلسة عن دور الإعلام بين التهليل والتهويل ويتحدث فيها الإعلامي الكبير فهمي عمر ونخبة من الإعلاميين ورؤساء الأقسام الرياضية أيمن بدرة وأسامة إسماعيل وعصام شلتوت وايناس مظهر ومحمود صبري وإبراهيم المنيسي

ويصدر المؤتمر في ختام أعماله توصيات ترفع إلى اتحاد الكرة ووزير الشباب.