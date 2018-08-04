زحام شديد أمام منافذ حجز تذاكر قطارات الصعيد بمحطة مصر

تراص العشرات من المواطنين فى طوابير، اليوم، أمام منافذ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المتجهة من محطة مصر بميدان رمسيس إلى محافظات الوجه القبلى.

وقال أحد المواطنين ويدعى محمد عبدالمقصود، إن الإقبال على حركة القطارات هذا الموسم مضاعف، بالرغم من رفع سعر تذاكر القطارات الـVIP إلى 100 جنيه بدلا من 51 جنيها، مشيرا إلى أنه يضطر فى بعض الأحيان إلى أن يستقل القطار العادى فى حالة عدم حصوله على تذكرة القطارات المميزة.

وأشار أحد مفتشى النقل بمحطة السكة الحديد، إلى أنه تم تحويل بعض خطوط الدرجة الإسبانى التى كان سعر التذكرة بها 51 جنيها إلى VIP، التى وصل سعر تذكرتها إلى 100 جنيه كاملة، موضحا أنه تم دعم الهيئة بقطارات ستانلس جديدة لدرجة الـVIP، تضم مقاعد بمساحات كبيرة ومريحة بالمقارنة بالإسبانى، وبالتالى لا يمكن تحديد سعر لها مساوٍ للقديم.

وأضاف المفتش، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن أعداد التكدس على قطارات الوجه البحرى والوجه القبلى أيضا لأن أسعار الاجرة ارتفعت بالفعل بالخارج على وسائل المواصلات البرية، والإقبال الأكثر على الدرجة العادية.

وأوضح أن قطارات الـVIP تم توفيرها للوجه البحرى رقم «905، 917، 921،927»، أما قطارات القبلى «980، 2006، 2014، 976، 2008»، فتسير على نفس المحطات التى كانت عليها القطارات الإسبانى القديمة وتمر على نفس المراكز.

وأكد أن الإقبال على القطارات العادية يعتبر 10 أضعاف ما كانت عليه بالمقارنة بالمواسم والأعياد الماضية فيما قبل، قائلا «الناس بتقف فى القطار المكيف، لأن سعر التذاكر لم ترتفع،» لافتا إلى أن الزحام ناتج عن وجود أزمة نقص الجرارات، لكن تم التعاقد مع جرارات جديدة من مجلس إدارة الهيئة ووزارة النقل ومجلس الوزراء، وسيتم الدفع بها العام المقبل 2019.