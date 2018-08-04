قال عمرو كمال، المنسق الإعلامي للغطاس المصري صدام كيلاني، إن الأخير بدأ غطسته لكسر الرقم القياسي في الغطس، ونزل المياه في مدينة دهب وسط تشجيع حار من قبل المتواجدين وحضور المهندس علي حمادة، رئيس مدينة دهب، نيابة عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضاف "كمال"، أن البطل المصري الذي يسعى إلى تحقيق رقم قياسي طالب بوجود "سبحة" معه تحت الماء للتسبيح عقب كل صلاة.

على جانب آخر، قال المهندس علي حمادة، رئيس مدينة دهب، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حدد يوم 6 أكتوبر المقبل لإجراء غطسة رئيسية على أن تسمى "غطسة النصر".

وأضاف رئيس المدينة، أن إحدى الشركات المشجعة للغطاس "صدام" نفذت مجسم "شطرنج" من الرخام ووضعه بمنطقة الغطس التي يتم عمل بها تجربة صدام كيلاني.

جدير بالذكر أن الغطاس المصري صدام كيلاني، بدأ اليوم السبت، تحقيق حلمه بتسجيل رقم قياسي في البقاء تحت الماء لمدة 154 ساعة متواصلة بمدينة دهب أي ما يعادل 6 أيام ونصف تحت الماء، يمارس خلالهم كافة الأنشطة الحياتية من مأكل ومشرب ولعب رياضة وتأدية الصلوات وغيرها؛ للدخول في موسوعة "جينيس" وذلك بحضور مندوب موسوعة "جينيس ريكورد".