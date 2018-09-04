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استطلاع: العمل غالبا ما يسبب مشاكل في العلاقات العاطفية

برلين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:45 ص

يمكن أن يقتطع العمل القدر الكثير من الحياة اليومية؛ وذلك في الذهاب والعودة من العمل ومناوبات العمل وساعات العمل الإضافي، وفي الحقيقة أن ثلثي الموظفين «64%» يشعرون أن وظائفهم كان لها أثر سلبي على علاقاتهم الرومانسية.

وبحسب استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق «إنوفاكت»، يقول 4 من كل 10 أشخاص أن أنشطتهم المهنية كان لها الأولية على حياتهم العاطفية بعدة مرات، حتى أن الإجهاد الوظيفي ساهم في إنهاء العلاقة بالنسبة لأكثر من واحد من كل 5 أشخاص «21%».

وترجع المشاكل العاطفية في الغالب إلى سوء المزاج والضغط النفسي وقلة الوقت «60% لكل منها»، أما المهام المنزلية المقسمة بشكل غير عادل أو التي لم يتم إنجازها تسبب تقريبا نصف كل المشادات «45%».

وحاور «إنوفاكت» نحو ألف شخص في أوروبا بين سن 18 و65؛ من أجل الاستطلاع الذي جرى بتكليف من وكالة الشريك الإلكترونية «بارشيب».


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