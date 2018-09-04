استطلاع: العمل غالبا ما يسبب مشاكل في العلاقات العاطفية

يمكن أن يقتطع العمل القدر الكثير من الحياة اليومية؛ وذلك في الذهاب والعودة من العمل ومناوبات العمل وساعات العمل الإضافي، وفي الحقيقة أن ثلثي الموظفين «64%» يشعرون أن وظائفهم كان لها أثر سلبي على علاقاتهم الرومانسية.

وبحسب استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق «إنوفاكت»، يقول 4 من كل 10 أشخاص أن أنشطتهم المهنية كان لها الأولية على حياتهم العاطفية بعدة مرات، حتى أن الإجهاد الوظيفي ساهم في إنهاء العلاقة بالنسبة لأكثر من واحد من كل 5 أشخاص «21%».

وترجع المشاكل العاطفية في الغالب إلى سوء المزاج والضغط النفسي وقلة الوقت «60% لكل منها»، أما المهام المنزلية المقسمة بشكل غير عادل أو التي لم يتم إنجازها تسبب تقريبا نصف كل المشادات «45%».

وحاور «إنوفاكت» نحو ألف شخص في أوروبا بين سن 18 و65؛ من أجل الاستطلاع الذي جرى بتكليف من وكالة الشريك الإلكترونية «بارشيب».