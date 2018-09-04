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يخوض النجم المخضرم تيم كاهيل أخر مباراة له بقميص منتخب أستراليا في نوفمبر المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة الأسترالي اليوم الثلاثاء أن كاهيل سيعتزل اللعب الدولي في 20 نوفمبر خلال المباراة الودية أمام لبنان على الاستاد الأولمبي في سيدني.

وقال كاهيل صاحب الـ38 عامًا: "أشعر بالفخر الشديد لخوض تلك المباراة، سيكون من المذهل تمثيل بلادي للمرة الأخيرة.

ويعد كاهيل، لاعب جامشيدبور الهندي ،أنجح لاعب في تاريخ أستراليا حيث شارك معها في 107 مباراة وسجل 50 هدفا.

وشارك كاهيل في أربع نسخ من كأس العالم كان أخرها في روسيا لكنه شارك إلا لمدة 37 دقيقة فقط.