«برلمان مالاوي»: نشهد تطورا لكن ليس بالسرعة التي تحدث في مصر

أكد رئيس برلمان جمهورية مالاوي، رشارد ماكوا مسوايا، على النوايا المخلصة لمصر في الاتجاه نحو أشقائها من إفريقيا، موجهاً الشكر إلى السفير المصري لدى مالاوي، ماهر العدوي، ودوره البارز في التعامل مع الحكومة والبرلمان.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، تحت عنوان «استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري».

وأضاف «مسوايا»، أن مصر لديها تاريخا طويلا في العمل البرلماني ولها ثقلها، مشيراً إلى أن البرلمان المالاوي أيضا يشهد تطورا لكن ليس بالسرعة التي تحدث في مصر.

وأعرب «مسوايا»، عن سعادته بالتعاون مع البرلمان المصري والمالاوي والذي وصل إلى هذا المستوى الرائع في التعاون بتبادل الخبرات، والذي يعد أحد أشكال أيضا الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد «مسوايا»، تطلعه إلى زيارة أعضاء مجلس النواب المصري إلى البرلمان المالاوي؛ للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها، قائلاً: «الكفاءات والقدرات تختلف من مكان لآخر، ويمكن لمصر أن تتعلم منا ونتعلم منها لاسيما في ظل الدستور المصري الذي يؤكد الهوية الإفريقية للقاهرة».