شباب «سفينة النيل» يؤكدون أهمية تبادل الثقافات والحضارات والعادات بين دولهم

شدد شباب الدول العربية ودول حوض النيل المشاركون بسفينة النيل، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت شعار "حلم واحد وهدف واحد"، على أهمية تبادل الثقافات والحضارات بين دولهم والتعرف على عادات وتقاليد شعوبهم بما يساهم في تقريب المسافات بينهم وتحقيق التفاهم والتناغم بين شباب العرب وحوض النيل وذلك بعيدا عن أية خلافات في الرؤى.

كما أكدوا خلال لقاءات "اليوم الوطني"، التي ينظمها الشباب والفتيات بأنفسهم على سطح السفينة التي تواصل رحلتها بنهر النيل من القاهرة لأسوان لدولهم، أن تلك الفعاليات تقرب بين شعوب دولهم وتطلعهم على كافة المعلومات الخاصة بكل دولة عربية أو إفريقية وعادات شعوبها في كافة المناسبات.

وقال علاء الدين الدسوقي، المسؤول التنفيذي لبرنامج سفينة النيل، إن شباب وفتيات السفينة نفذوا العيد الوطني لكل من دول جزر القمر وكينيا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية، وكذلك المملكة العربية السعودية وفلسطين، فقد عرضوا معلومات عن دولهم وأهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها وموقعها الجغرافي وما تتمتع به من مزايا جغرافية أو بشرية أو سياحية إضافة إلى عادات شعوب تلك الدول في الزواج والأعياد والاحتفالات الرسمية والشعبية والدينية لديهم بما يساهم في تحقيق التقارب الثقافي والفكري بين شعوب تلك الدول وهو الهدف الأساسي من رحلة السفينة التي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي".

وذكر أن الشباب سيتعرف اليوم على عادات وتقاليد الشعب المصري من خلال عرض اليوم الوطني لمصر الذي يقدمه فتيات وشباب مصر المشاركون برحلة سفينة النيل ضمن وفود 24 دولة عربية وإفريقية.

وأعرب شباب وفتيات الدول العربية وحوض النيل، عن بالغ سعادتهم بتلك الفعالية فقد عايشوا الفلكلور الفلسطيني والكيني ومن جزر القمر وغيرها وتعرفوا على أهم الأكلات الشعبية وقدم الشباب نماذج منها وتبادلوا أعلام دولهم وأهم الهدايا التي تعبر عن حضارة كل دولة.

وكان من أهم اللقطات التي لاقت إعجاب الشباب، عرض لعادات الزواج في الكونغو وكيف يتقدم الشاب لخال الخطيبة وكيفية عقد القران ثم حفل الزواج وكان من الطرفة أن تقدم شابان للفتاة أحدهما من وطنها والآخر من اليمن، فيقبل خالها زواجها من اليمني وسط تصفيق وحفاوة من الشباب المشارك وفي رمزية للتآلف والتعاون بين الدول بعيدا عن جنسياتهم.

كما عايش الشباب الأنغام والموسيقى الشعبية في تلك الدول وتعرفوا عليها تحقيقا للتواصل الحضاري بينهم، وتتواصل تلك الفعاليات على سفينة النيل منها الثقافية والترفيهية إضافة إلى زيارة المعالم السياحية، ويزور الشباب اليوم المعالم بسوهاج ثم التوجه للأقصر وأسوان.