شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء الاستعدادي لمباراة النيجر الرسمية، اجتماع بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي.

ودار نقاش مطول بين أبوريدة ومحمد صلاح قبل إنطلاق مران المنتخب على خلفية الأزمة النارية التي كانت حدثت في الأيام الماضية بين اللاعب ومسؤولي اتحاد الكرة بسبب تجاهل الرد على خطابات رامي عباس عيسي وكيل ومحامي صلاح، والتي تضمنت عددا من المطالب أبرزها وضع حراسة خاصة على نجم ليفربول فور وصوله إلي مطار القاهرة .. (اقرأ التفاصيل)

منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر يوم 8 من الشهر الجاري على ستاد "الجيش" ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2019.

وأقيم مران المنتخب الوطني باستاد برج العرب الذى سيحتضن المباراة وشارك فيه اللاعبون الـ24 الذين استقر عليهم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، ويعد المران الأول الذى يكتمل فيه اللاعبون بانضمام علي غزال الذي وصل لمعسكر الفريق صباح اليوم.

وتنوع مران المنتخب بين تدريبات الإحماء المعتادة وتدريبات بالكرة وتطبيق بعض الجمل الخططية، فيما أدى مروان محسن بعض التدريبات التأهيلية على أن ينضم غدًا للتدريبات الجماعية، فيما اختتم المران بتقسيمة بين فريقين في ثلث الملعب، واستكملت على ثلثي الملعب.