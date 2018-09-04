الإعدام لثلاثة عاطلين لقتلهم نجل صاحب محطة وقود بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين بقتل المجنى عليه «مصطفى. ح. أ»، نجل صاحب محطة تموين سيارات، بطريق قرية الإمام الغزالى بالدلنجات لسرقتها.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، آنذاك، إخطارا يفيد بقيام مسلحين وبحوزتهم بنادق آلية بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات بطريق قرية الإمام الغزالى بالدلنجات بالبحيرة، ملك حمدى شعبان الصباغ، وقتلوا نجل صاحب المحطة «مصطفى» بـ3 رصاصات، واستولوا على مبلغ مالى 1500 جنيه كانت بحوزة القتيل، وفروا هاربين.

وبعد التحريات، تبين أن مرتكبي الواقعة هم كل من «أيمن. ع. س»، عاطل، ومقيم بعزبة السفارى – زمران النخل دائرة المركز، مسجل شقى خطر و«شمس. م. ع»، عاطل، ومقيم بقرية البلاكوس مركز كوم حمادة، و«عبد الزين. ع. ع»، وشهرته «حداد»، ومقيم زاوية أبو شوشة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين، وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار (7.62 × 39) تحمل أرقام (56040862)، و50 طلقة لذات العيار، و3 خزائن، والهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.