إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عموم بشبرا الخيمة

• وسائق يمزق جسد عامل دافع عن والدته

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد في مشاجرة نشبت بين أبناء عموم؛ بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع الشعب - عزبة عثمان - دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول «م.ج» عامل مصاب بجرح طعني أسفل البطن، ولا يمكن استجوابه.

وطرف ثان «ا.ح» عامل (نجل عم الطرف الأول)، مصاب بجرح قطعي بالجبهة اليسرى، و«ب.ح» (نجل عم الطرف الأول) مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال «ج.م» (والد الطرف الأول)، قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المصاب والطرف الثاني بسبب خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما محدثين ما بهم من إصابات، وقيام الثاني بإحداث إصابة الأول بسلاح أبيض «مطواة».

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض «مطواة».

ومن ناحية أخرى، مزق سائق توكتوك جسد عامل بالسلاح الأبيض؛ لقيام الأخير بالاحتكاك بوالدة الأول أثناء سيرها في الشارع في مشاجرة نشبت بينهما.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول «إسلام.ط» 19 عاما، مصابا بعدة إصابات متفرقة بالجسد.

تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و«أحمد.ف» سائق توكتوك، وذلك أثناء سير الأخير بمركبة التوكتوك قيادته؛ احتك بوالدة المجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها المجني عليه لمناصرة والدته فتطورت لمشاجرة تعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام المتهم بإحداث إصابة للمجني عليه بسلاح أبيض «مطواة». تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.