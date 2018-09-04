قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف بمنطقة جنوب سفاجا في محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف متحدث «الكهرباء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحطة تتضمن ميناء خاص لشحن ونقل الحاويات الخاصة بالفحم من خلال سيور مغلقة إلى مناطق التخزين، تمهيدًا للدخول إلى أماكن الحريق مباشرًا، مشيرًا إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في إدارة المحطة.

وأشار إلى استخدام معدات حديثة توفر أقل انبعاثات كربونية؛ لتلائم قوانين البيئة المصرية، بالإضافة إلى التخلص الآمن من الرماد المتبقي من عملية الحرق، مؤكدًا على أهمية تعدد مصادر الطاقة بدلًا من الاعتماد على الغاز الطبيعي فقط، لتأمين التغذية الكهربائية.

وأكد على توفير الكثير من فرص العمل للشباب من خلال إنشاء المحطة الجديدة، فضلًا عن إنشاء محطة أخرى في عيون موسى، سواء في مرحلة التنفيذ أو مرحلة التشغيل، متوقعًا بدء العمل في المحطات الجديدة بحلول عام 2025.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الصين متوجهًا إلى أوزبكستان، في ثالث وآخر محطات جولته الخارجية

ويُذكر أن «السيسي»، بدء يوم الخميس الماضي، جولة خارجية شملت البحرين، حيث التقى بعدد من المسؤولين هناك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ثم اتجه إلى الصين للمشاركة في منتدى «الصين - إفريقيا» في بكين، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات هامة مع نظيره الصيني، شي جين بينج.