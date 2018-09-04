يستأنف البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، عقد جلسته الأولى التي بدأها أمس؛ لاستكمال المشاورات لانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان وحسم إعلان تسمية الكتلة الأكبر عددًا التي سيُعهد إليها تشكيل الحكومة التي ستتولى إدارة البلاد للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان رئيس السن للبرلمان العراقي محمد علي زيني قرر أمس، الإبقاء على جلسة البرلمان الأولى في حالة انعقاد.

وشهد البرلمان أمس، بعد انتهاء المراسم البروتوكولية لافتتاح دورة الانعقاد التشريعية، انقسامات وانسحابات بعد أن طرح رئيس السن موضوع ترشيح رئيس البرلمان، حيث تقدم 6 مرشحين للمنصب من المكون السني، كما أثار إعلان كتلة الإصلاح والبناء بأنها الكتلة الأكثر عددا في البرلمان سخط المنافسين الذين غادروا الجلسة.

وأعلن رئيس السن، أنه أرسل كتابا رسميا إلى المحكمة الاتحادية للتحقق من آلية اعتماد الكتلة الأكبر، التي سيُعهد إليها تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع، أن تكون جلسة اليوم جلسة عاصفة دون أن يتمكن النواب فيها من إتمام موضوع تسمية رئيس جديد للبرلمان لأن المكون السني لم يحسم تسمية المرشح للمنصب، فضلا عن أن المحكمة الاتحادية يتحتم عليه توضيح موقفها بشكل قاطع من