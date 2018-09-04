مقتل 4 من الشرطة المكسيكية في هجوم غربي البلاد

قتل أربعة من عناصر الشرطة المكسيكية، يوم الإثنين، في هجوم بولاية خاليسكو غربي البلاد.



وأفادت الشرطة، عبر حسابها على تويتر، بأن القتلى هم مفوض بالشرطة وثلاثة من حراسه.



ووقع الهجوم أثناء مغادرة مفوض الشرطة منزله في طريقه إلى العمل.



وأضافت الشرطة أن المهاجمين لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على اعتقال عدد من عناصر عصابات الجريمة المنظمة في الفترة الأخيرة، حيث تنشط في تلك الولاية عصابة «خاليسكو نيو جنيريشن» للاتجار في المخدرات.



وتشتهر العصابة بارتكاب أعمال عنف وتخوض معركة شرسة من أجل السيطرة على تجارة المخدرات الإقليمية مع عصابات منافسة، منها عصابة «لوس زيتاس».