كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلي أنه يفكر جدياً في الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام على خلفية أزمة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي التي انتهت سلبيا، وإدارها تحكيمياً إبراهيم نور الدين ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمنافسات الدوري الممتاز.

عصام عبدالفتاح قال في تصريحات اذاعية اليوم الثلاثاء :" أفكر جديًا في تقديم استقالتي من رئاسة لجنة الحكام "مفيش فايدة احنا بننحت في الصخر" في ظل استمرار حالة التعصب بين جماهير أندية الدوري، والخلافات الشخصية بين مسؤولي الأندية".

وكانت شهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي عددا من القرارات المثيرة للجدل، الأمر الذي جعل مسؤولي النادي الأهلي يصدرون بيانًا رسميًا تضمن عدد من المطالب ابرزها التحقيق مع إبراهيم نور الدين، بالاضافة إلي استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري، وتطبيق تقنية الفيديو.