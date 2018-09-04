مسؤول بـ«الخارجية»: الهوية الإفريقية لمصر أصبحت أكثر بروزا في عهد «السيسي»

قالت المستشار بوزارة الخارجية، مروة ممدوح سالم، إن الهوية الإفريقية لمصر والتوجه المصري نحو القارة السمراء أصبح أكثر بروزا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الانتماء المصري نحو إفريقيا سيظل دائما وأبدا.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي تحت عنوان: "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري"، وذلك بحضور رئيس برلمان جمهورية مالاوي.

وأشادت "مروة" بدور القوة الناعمة ممثلة في الأزهر والكنيسة المصرية في التوجه الفاعل نحو إفريقيا، فيرسل الأزهر الخبراء ويقيم الندوات والفعاليات الدينية المتعددة في إفريقيا، وأيضا هناك الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى إثيوبيا، علاوة عن استقبال مصر وفودا من القساوسة الأفارقة.

ولفتت مستشارة وزارة الخارجية، إلى الدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري منذ نشأته في 2015 بداية من رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، مرورا بالنواب ولجنة الشؤون الإفريقية باعتبار الدبلوماسية البرلمانية باتت جزءا لا يتجزأ من أدوات السياسية المصرية في الانخراط مع قضايا القارة الإفريقية.

وأشارت "سالم"، إلى الدور البرلماني في التواجد الإفريقي مستشهدة بالدور النشط لمجلس النواب المصري داخل برلمان عموم إفريقيا، وحرصه على حضور كافة الاجتماعات وانتخاب النائبة مي محمود، نائبا لرئيس لجنة الزراعة والطاقة والموارد المائية بالبرلمان الإفريقي، لافتة إلى استضافة مصر اجتماعات عموم إفريقيا في شرم الشيخ "مدينة السلام" وأيضا اجتماعات لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي لتنعقد بمجلس النواب المصري منذ أيام.

ونوهت إلى استقبال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عددا من الوفود الإفريقية، في مقدمتها استقبال نظيره الصومالي ونائب رئيس البرلمان السوداني، وأيضا وفد جنوب السودان.