الزمالك يصدر بيان بقانونية جمعيته العمومية

أصدر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيان عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على صحة وقانونية جمعيته العمومية الغير عادية والتي تم عقدها يومي 30 و31 أغسطس الماضي، لينفي قرار اللجنة الأولمبية ببطلان الإنعقاد لمخالفة اللوائح والقوانين.

وأستشهد الزمالك بموقف اللجنة الأولمبية من الجمعية العمومية الغير عادية والتي كان من المقرر إنعقادها يومي 10 و11 مايو الماضي، وتم إلغائها من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لتؤكد القلعة البيضاء أن الجهة المختصة عن جمعيات الأندية العمومية هي مديريات الشباب والرياضة.

وأضاف بيان الزمالك المطول أن "خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أوضح أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 قد نص في المادة الاولي منه علي تعريف الجهة الادارية المختصة، بأنها هي الجهة المنوط بها الاشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والادارية (مديرية الشباب والرياضة بالجيزة)".

ويستند الزمالك على خطابات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأن تبعية الأشراف على الأندية الرياضية وجمعياتها تكون لمديرية الشباب والرياضة، وليس اللجنة الأوليمبية والتي تشرف على الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية.

وتابع البيان بأنه تم الإعلان يوم 10/8 في أحد الصحف القومية عن موعد جمعية الزمالك العمومية العادية والغير عادية يومي 30 و31 أغسطس، وأن الجهة الإدارية الممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لم تخاطب القلعة البيضاء بشأن الاعتراض على الإجراءات، كما حدث مسبقًا.

وكانت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، أصدرت قرار برفض عمومية الزمالك ولم ترسل مندوبين عنها لحضور الجمعية، "تابع التفاصيل" ، بجانب أنها قررت استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهمة التعدي باللفظ على اللجنة ورئيسها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، "تابع التفاصيل".

ومن جانب أخر فقد أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عمومية الزمالك باطلة "تابع التفاصيل" ، وأن الوزارة ليست طرفاً في هذه الأزمة مع التأكيد على احترامها لاستقلالية الهيئات الرياضية.