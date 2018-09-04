تركيا تنتقد اليونان لمنحها حق اللجوء لمسؤولين فروا بعد الانقلاب

انتقد وزير الخارجية التركي، جاويش مولود أوغلو، دولة اليونان، اليوم الثلاثاء، لمنحها حق اللجوء لمجموعة من المواطنين الأتراك الذين فروا إثر محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال «أوغلو» في مؤتمر صحفي وإلى جواره نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس في إقليم إزمير المطل على بحر إيجه: "الإرهابيون والانقلابيون والخونة .. وبعبارة أخرى الخونة الذين يستهدفون اليونان لا يمكنهم الاحتماء في بلدنا... لن ندع هذا يحدث"، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ومن جانبه ذكر «كوتزياس»، "نحن لا نستضيف إرهابيين .. ما لدينا دائما في بلدنا هو عملية حقة للعدل والقانون الدولي".