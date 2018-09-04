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الفيفا يعلن تعديلًا جديدًا على حكم الفيديو

عز الكلاوي
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 1:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 1:14 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديل جديد في تقنية حكم الفيديو “VAR”، والتي تم استخدامها في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا.

وجاءت تعديلات الفيفا كالأتي:

من الممكن تعيين مساعد واحد على الأقل لحكم إعادة الفيديو “VAR”، ودوره هو:

- التواصل مع حكم المباراة عند مراجعة حكم الفيديو للإعادة

- مشاهدة اللقطات المصورة أثناء إنشغال حكم الفيديو بالمراجعة

- تسجيل الوقت "الضائع"

يذكر أن تقنية حكم الفديو تم استخدامها في الدوري الإيطالي، الإسباني، الفرنسي، والألماني، كما تم البدء في استخدامها في بعض الدوريات العربية على غرار الدوري السعودي والإماراتي.

 


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