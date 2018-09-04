الفيفا يعلن تعديلًا جديدًا على حكم الفيديو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديل جديد في تقنية حكم الفيديو “VAR”، والتي تم استخدامها في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا.
وجاءت تعديلات الفيفا كالأتي:
من الممكن تعيين مساعد واحد على الأقل لحكم إعادة الفيديو “VAR”، ودوره هو:
- التواصل مع حكم المباراة عند مراجعة حكم الفيديو للإعادة
- مشاهدة اللقطات المصورة أثناء إنشغال حكم الفيديو بالمراجعة
- تسجيل الوقت "الضائع"
يذكر أن تقنية حكم الفديو تم استخدامها في الدوري الإيطالي، الإسباني، الفرنسي، والألماني، كما تم البدء في استخدامها في بعض الدوريات العربية على غرار الدوري السعودي والإماراتي.