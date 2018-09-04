يبدأ وفد اقتصادي أردني يضم شخصيات تجارية وصناعية وخدمية، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى سوريا تستمر عدة أيام.

وأوضحت وكالة «عمون» الأردنية، أن زيارة الوفد، الذي يرأسه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان، تأتي بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي.

وحسب «خرفان»، تتضمن زيارة الوفد العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص السوري، يتخللها لقاء أعمال «أردني-سوري» مشترك تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية.

وأشار «خرفان» إلى أن اللقاء سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، إضافة لمناقشة تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الطرفين بهدف إقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الأردني والسوري، معربا عن أمله بفتح الحدود البرية بين البلدين بالقريب العاجل.

وأوضح «خرفان» أن الوفد الأردني سيضم أكثر من 80 رجل أعمال يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والتخليص وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

كان رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة كشف، أمس في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن وفدا اقتصاديا أردنيا سيتوجه قريبا إلى دمشق في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية، مشيرا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن.