مصادر سورية: تجدد الاشتباكات بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات كردية في عفرين

أفادت مصادر سورية بتجدد الاشتباكات العنيفة بين فصائل مقاتلة مدعومة من تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها إن وحدات الكردية نفذت كمينا للفصائل المسلحة أعقبها اشتباكات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين طرفي القتال.

وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلحة ومجهزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين في مارس الماضي إثر عملية عسكرية استمرت شهرين، أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي مليشيا كردية تدعمها واشنطن، لكن تركيا تعتبرها "إرهابية".