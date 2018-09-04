تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، غدًا الأربعاء، عرض «حدث في بلاد السعادة»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، في تمام التاسعة مساءً على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

«حدث في بلاد السعادة»، تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و إخراج مازن الغرباوي.