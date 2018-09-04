نائب محافظ القاهرة: إصابة واحدة ولا وفيات في حادث ترام مصر الجديدة

نفى اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وجود وفيات في حادث ترام مصر الجديدة المتجه من منطقة ألماظة إلى محكمة مصر الجديدة، مؤكدًا أن هناك حالة إصابة واحدة فقط، وتماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.



وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إن المترو لم ينقلب كما تردد، بينما خرج عن مسارة في نهاية الخط ليستقر أمام حديقة المحكمة، موضحًا أن السائق لم يستطيع التحكم في فرامل القطار، ما أدى إلى وقوع الحادث.



وأكد أن هناك صيانة دورية لعربات القطار للتأكد من سلامته، حفاظًا على أرواح المواطنين، متابعًا: «القطار قديم جدًا ومن وأقدم خطوط المترو في القاهرة منذ عام 1900 والناس متمسكة بوجوده، وهناك لجنة مُشكلة من المحافظة للتحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث».



