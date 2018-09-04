أجاب الفنان وائل كافوري، الإعلامية وفاء الكيلاني، التي استضفته اليوم في برنامجها «تخاريف»، على سؤالها بأن الجميع فاسدون حتى يوضعوا في موضع اختبار، قائلًا: «نعم أنا فاسد، وليس أنا فقط فالشعب بأكمله صار فاسدًا».



وأضاف في لقائه بالبرنامج المذاع عبر فضائية «mbc1»، مساء الاثنين، أنه لا يوجد أحد كامل وأن الجميع لديه ما يخفيه، إلا أن كلمة فاسدين كلمة كبيرة، وفق قوله.



وأوضح أنه يتمنى أن يكون بلا قيود إلا أن النجومية تفرض الكثير من القيود ولا تجعل الفرد قادرًا على فعل كل ما يريده، مضيفًا أن النجومية لها إيجابيات، وتحمل إزعاجًا في بعض الأوقات، إلا أنه لابد تحمل الطريق بحلاوته ومره.



وذكر أنه لم يعد هناك عيبًا في الوقت الحالي، وأن الحياء انتهى، موضحًا أنه نشأ في بيئة محافظة، إلا أنه لابد من التأقلم مع الوضع الحاضر.



وعن الزواج قال مازحًا إنه استقرار و«خنقة» في ذات الوقت، ووصفه بأنه «أفشل شيء في العالم»، متابعًا: «لكن في النهاية الإنسان يتزوج ويكون أسرة ويضحي، وأنا ضحيت ولازالت».



وأشار إلى إيمانه بالحسد، وبشعوره أنه محسود طوال الوقت، مضيفًا أنه لا يؤمن بأعمال الدجل إلا أنه يشعر بأنها موجودة.



وتابع أنه «زوج وهلاس في نفس الوقت»، معتبرًا أنه لا يوجد حب حتى بين الزوجين في هذه الأيام وأن الجميع يمثل على الآخر.



وعن رسالته للرئيس اللبناني، طالبه بالتخلص من الفساد والفاسدين لتعيش البلاد حياة طبيعية، موجهًا رسالة أخرى لرئيس حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، طالبه فيها بأخذ لبنان وشعبه بعين الاعتبار في أي قرار يتخذه.



وبحديثه عن النجوم، قال إنه يعشق الفنانة أصالة، وإنها اسم على مسمى، وأوصى عمرو دياب، بالاستمرار كما هو اسم ونجم كبير، مضيفًا أن الفنان فضل شاكر، من الأصوات الجميلة، وهو في وضع لا يحسد عليه.