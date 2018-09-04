علق أحمد النجيب، عضو شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، على ارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق، قائلًا: «الفلاح هو عصب الشعب المصري، ولو ملقاش عائد لزراعته مش هنلاقي نأكل».

وأضاف «النجيب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن أي تاجر مهما بلغ حجمه، لا يستطيع التحكم في سعر أي سلعة، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار الفاكهة يعود إلى انخفاض المعروض.

وتابع: «إحنا في سوق العبور العرض والطلب هو الذي يتحكم في الأسعار، وهذا شيء طبيعي»، مشيرًا إلى انخفاض إنتاجية محصول المانجو بصورة ملفتة للنظر هذا العام.

وذكر أن التجار في الأسواق المراقبة من قبل الدولة كسوق العبور أو 6 أكتوبر، لا يبيعون المحاصيل لحسابهم الخاص، وإنما يبيعونه لحساب المزارعين في مقابل عمولة، مضيفًا: «أنا كتاجر مبخدش المحصول من الأرض، وبنبيع لحساب المنتج الفلاح بصورة يومية، وكل يوم بيتغير على حساب العرض والطلب».