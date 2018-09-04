أحمد فهمي: فيلم «الكويسين» حقق نجاحا فاق التوقعات خلال سباق عيد الأضحى

قال الفنان أحمد فهمي، إن فيلم الكويسين حقق نجاحًا فاق كل التوقعات، معربًا عن سعادته بنجاح الفيلم خلال سباق أفلام عيد الأضحى.

وأضاف فهمي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، "إن ردود فعل الجمهور على الفيلم جيدة للغاية حيث تلقى مكالمات كثيرة تشيد بالفيلم وفكرته، مؤكدًا أن المنافسة خلال هذا الموسم كانت صعبة للغاية خاصة وأن هناك تنوعًا بين الأفلام المعروضة فتجد الكوميدي والأكشن، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم تناسب جميع الشرائح والأذواق وتعتمد على العائلة لأن هذه النوعية غير موجودة في السينما منذ سنوات كثيرة.

يشار إلى أن فيلم (الكويسين) جاء في مرتبة متقدمة خلال سباق موسم عيد الأضحى بإيرادات تجاوزت 15 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته حسين فهمي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي.