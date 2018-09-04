استقرت إدارة مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط، على عرض فيلم "الناس والنيل"، أحد أهم الأعمال السينمائية التي قدمها المخرج الراحل يوسف شاهين، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنتاجه، وذلك في إطار الدورة 34 والتي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الاحتفال الذي يضم عدد من أفلام المخرج الراحل بالإضافة إلى ندوة يحضرها عدد كبير من تلاميذه.

ويعد الفيلم الذي قدم عام 1968، أول إنتاج مصري - سوفييتي مشترك بالتعاون بين شركتي "كايرو فيلم" و"موسى فيلم" للإنتاج السينمائي، كأحد عوامل تأكيد الصداقة المصرية السوفييتية آنذاك، وتم تصوير جزء كبير من الفيلم في الاتحاد السوفييتي، حيث تبدأ أحداث الفيلم عندما يتم تحويل مجرى نهر النيل عام 1964.

الفيلم شارك في بطولته سعاد حسنى، عزت العلايلي، عماد حمدي، مديحة سالم، صلاح ذو الفقار، زوزو ماضي، سيف عبد الرحمن، مديحة سالم، إلى جانب مجموعة من الممثلين السوفيت، واشترك في كتابة السيناريو نيكولاي فيجوروفسكي، عبد الرحمن الشرقاوي، ويوسف شاهين، أما الموسيقى التصويرية فكانت لآرام خاتشاتوريان.