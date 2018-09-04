أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الصدر بمدينة المحلة الكبرى، غدا الأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا؛ وذلك لتركيب كابل دخول للوحة.

وقال المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، في بيان صحفي اليوم، إن المناطق التي سيشملها فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة المحلة، هي: (مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، وحي النخيل، وأرض النيل، وشارع جمال عبدالناصر، ومنشية البكري، وشارع المأمون، وشارع مزلقان الجمهورية، والموقف الجديد، وسكة طنطا، والمنشية الجديدة، ومستشفى الكبد، وشارع الترعة).