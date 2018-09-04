اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية تحسبا لقدوم الإعصار «جيبي»

ذكرت السلطات اليابانية أن إعصارا قويا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية سيصل إلى اليابسة في غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، حيث تم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية والكثير من خدمات القطارات تحسبا لذلك.



وحذر مسؤولو هيئة الطقس من فيضانات ورياح عاتية وأمواج عالية وأمطار غزيرة في أجزاء كبيرة من البلاد.



ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش).



وحتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش)، كانت عين الإعصار على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي كاب آشيزورى في شيكوكو، وهي تسير شمالا إلى الشمال الشرقي بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، مع رياح سرعتها القصوى 162 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 216 كيلومترا في الساعة، حسب الهيئة.



وتوقعت الهيئة هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتي كينكي وكانتو، بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.



وفي أوائل يوليو ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 226 قتيلًا و10 مفقودين، وكانت تلك الكارثة - ذات الصلة بالطقس- الأكثر فتكا في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.