قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتطوير السكك الحديدية، على مستوى البنية التحتية والوحدات المتحركة والعنصر البشري والمحطات، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة خطط تطوير السكة الحديد.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الهيئة بدأت منذ نحو عام في تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات بتكلفة 17 مليار جنيه، بخط القاهرة الإسكندرية ومسافات الوجه القبلي بداية من بني سويف وحتى الأقصر، بنظام إلكتروني يراعي عامل الأمان الكامل للمنظومة ويقلل من تدخل العامل البشري في التشغيل ونظم التحكم في مسير القطارات.



وأوضح أنه بالتزامن مع تطوير البنية التحتية فإنه يجري تطوير الوحدات المتحركة بعد التعاقد على توريد 1300 عربة قطار، فضلًا عن تحويل العربات العادية إلى مكيفة بسعر رخيص للغاية وأقل من السعر المعتاد للدرجات المكيفة حاليًا لتلبية احتياجات المواطنين مرتادي القطارات.



وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأحداث غير الجيدة للسكة الحديد، وعدم الاهتمام بالنظم، مشيرًا إلى عمل الهيئة على وضع منظومة جديدة تقوم على إعادة الانضباط الكامل باعتبارها تتعامل مع أرواح البشر، بالإضافة إلى تطوير نظم الأمان والصيانة في الورش والنظافة.



ولفت إلى رفع الهيئة لإجراءات الأمان والسلامة والتأكد من توافرها بالكمل قبل خروج القطارات، فضلًا عن توفير كافة قطع الغيار ورفع مستوى برامج تدريب المهندسين والفنيين، وتلبية احتياجات العنصر البشري.



