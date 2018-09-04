إطلاق ديوان «أم العيون المغفرة» لعمر عبد العزيز

صدر مؤخرا ديوان "أم العيون المغفرة" للشاعر والصحفي عمر عبد العزيز، الذي تناول حالات العشق للمحبوبة التي تحيرنا كثيرًا في معرفة كنهها، وهل هي المحبوبة الإنسانة أم المحبوبة الوطن.



استهل الشاعر قصائده بعناوين مثل: "همدان شوية - لما عنيكي تخبي الوطاويط والبوم - لسه خضرا - طارت الزغاليل"، وذلك ينم عن الحس الصحفي للشاعر في اختياره للعناوين الرنانة، والحس الشعري.



عمر عبد العزيز شاعر يستعمل مفردات مستقاة من القرآن والسنة والوجد العرفاني، هذا ما يتبادر لك وأنت تقلب صفحات ديوان "أم العيون المغفرة" للزميل المتعدد المواهب سواء في الصحافة أو في الشعر أو التلحين.



فنجده أثناء حديثه عن الحياة أنها لا تبقي لنا حبال الود موصولة في زحمة من مكابدة وإصرار على تقطيع الروابط والعلاقات الطيبة في أسلوب فلسفي عميق، وذلك بقصيدة "مراجيح"، وأيضا في قصيدة "أم العيون المغفرة".