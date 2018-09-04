اتحاد الجزائر يحدد ملعب مباراته مع القوة الجوية العراقي

أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مباراة العودة أمام ضيفه نادي القوة الجوية العراقي، في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للاندية ، ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب " عمر حمادي" بالعاصمة الجزائرية.

وكشف الفريق الجزائري في موقعه الرسمي على الانترنت، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، وافق على طلبه بنقل المباراة من ملعب الخامس يوليو ،الذي تم غلقه، إلى ملعب عمر حمادي.

كان اتحاد الجزائر فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور التالي، فيما يحتاج القوة الجوية للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل إلى الدور التالي.