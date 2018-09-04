أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط شاب بميدان سيمون بوليفار، كان يعتزم ارتكاب عمل عدائي باستخدام رجاجة بلاستيكية تحتوي بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ووفقًا للفحص المبدئي لوزارة الداخلية، يواجه الشاب تهمتين أولهما اعتناق بعض الأفكار المتطرفة والشروع في ارتكاب عمل عدائي.

وتستعرض "الشروق" بعض العقوبات المحتملة التي ستواجه الشاب.

ووفقًا للتعديلات التي جرت على المادة 102 فقرة " أ" الخاصة بحيازة المواد المتفجرة من قانون العقوبات في أبريل الماضي، يواجه المتهم السجن المؤبد.

حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو حاز مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وجاء بالمادة 12 من قانون الإرهاب الصادر في 2015 أنه :يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وبحسب نص المادة 17 من ذات القانون: يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين كل من لجأ إلى القوة للهجوم على مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

شاهد.. اللقطات الأولى للقبض على شخص يحمل مواد مشتعلة في محيط السفارة الأمريكية