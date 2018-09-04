الشاطر يطالب بتطبيق تقنية الفيديو

طالب إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفيديو «VAR» في منافسات الدوري العام.

ونشر الشاطر تغريده عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن أهمية تقنية الفيديو: " لفترات طويله لم أكن مقتنع بتطبيق تقنيه var لإنها تفقد كرة القدم متعتها ولكن بعد الرؤية لما يحدث في الدوري المصري ودوريات أخرى والوقوع في أخطاء سهلة ومؤثرة لكل الفرق أرى أنه يجب العمل على تطبيق تقنيه var في أقرب فتره ممكنة".

لفترات طويله لم أكن مقتنع بتطبيق تقنيه var لانها تفقد كره القدم متعتها ولكن بعد ما رايته يحدث في الدوري المصري ودوريات اخري والوقوع في اخطاء سهله ومؤثرة لكل الفرق .. اري انه يجب العمل علي تطبيق تقنيه var في اقرب فتره ممكنه — Eslam Alshater (@eslamalshater) September 4, 2018

وجاءت تلك التغريدة من قبل لاعب الأهلي السابق على خلفية أحداث في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري والتي قادها تحكيميًا إبراهيم نور الدين وعاونه هاني عبدالفتاح ومحمد محمود لطفي، ومحمد محمود عبدالله حكما رابعًا، وكل من محمد أبوخاطر وعبدالعزيز السيد حكما خامسًا.(إقرأ التفاصيل)

ولم يتحسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للنادي الأهلي بالإضافة إلى إلغاء هدف من قبل هاني عبد الفتاح حكم الراية بداعي التسلل، الأمر الذي جعل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب يصدر بيان رسمي للتحقيق مع الحكم ومعاونيه.