ضبط 10 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزلين في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط 10 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلين بدائرة مركز أخميم وساقلتة.



وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها قيام كلا من «محي الدين. ه. ا. ع»، 52 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بناحية بني واصل دائرة المركز، و«همام. ع. ع. ه»، 50 عاما، عامل، ويقيم بناحية الطوايل الشرقية، دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزليهما.



وعقب تقنين الإجراءات، تم الدفع بمأمورية قادها العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، والعقيد أحمد مصطفى وكيل المباحث، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز أخميم وساقلتة، حيث تم استهداف منزلي المذكورين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته.



وأسفر الاستهداف عن ضبط مالك المنزل الأول وبرفقته كل من «محمد. ف. خ»، 19 عاما، عامل، و«عبد الله. ر. ا»، 19 عاما، طالب، و«محمد. ش. ا»، 20 عاما، طالب، ويقيمون بناحية بني واصل دائرة المركز، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب، وعثر على حفرة بأبعاد 1.5 متر × 1.5 متر وعمق 10 أمتار.



كما تم ضبط مالك المنزل الثاني وبرفقته كل من «أحمد. ه. ع»، 25 عاما، سائق، و«أحمد. ا. ا»، 27 عاما، سائق، و«محمد. ص. ز»، 27 عاما، حاصل على دبلوم، و«يسري. ا. ح»، 31 عاما، عامل، ويقيمون بناحية الطوايل الشرقية دائرة المركز، و«محمود. ض. ع»، 37 عاما، عامل، ويقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب وعثر على حفرة بأبعاد 1.5 متر × 1.5 متر وعمق 4.5 متر.



تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعتين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إخطار هيئة الآثار لإتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعتين، وتحرر عن ذلك محضرين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.