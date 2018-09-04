«التصديري للحاصلات الزراعية»: أسعار توريد الأرز للحكومة أقل من السوق

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأسعار التي أعلنتها الحكومة لمحصول الأرز أقل من الأسعار الموجودة في السوق حاليًا، موضحًا أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة في حدود 4850 جنيهًا، وسعر الأرز عريض الحبة 5300 جنيهًا، بينما الأسعار التي أعلنتها الحكومة تدور ما بين 4400 و 4700 جنيه للطن وفقًا لنوع الحبة ودرجة النقاوة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الأسعار المعلنة، اختيارية لمن يريد توريد محصوله من الأرز للحكومة، وتعني أن وزارة التموين لديها خطة أخرى كالاستيراد، موضحًا أن هذه الأسعار لن تساعد الحكومة على تكوين رصيد من الأرز، لأن المزارعين لن يوردوا كميات كبيرة لوجود فروق واضحة مقارنة أسعار السوق.



واستبعد انخفاض سعر الأرز من اليوم حتى منتصف سبتمبر الحالي، وهو موعد بدء التوريد للحكومة، لأن المحصول هذا العام أقل من العام الماضي ومن الاحتياج العام للدلة، مضيفًا أن الحكومة عليها تحريك السعر إذا رغبت في تحصيل الأرز من المزارعين، بينما أمامها اختيارات أخرى كالاستيراد أو الحصول على أرز أبيض من الموردين والوحدات الإنتاجية.



وأوضح أن الحكومة عليها أن الدخول كلاعب أساسي في عملية الاستيراد، وهي العملية التي تحتاج إلى دراسات ولها أسواق معينة دائمة التصدير، مشيرًا إلى ارتباط مصر بعلاقات جيدة للغاية مع الدول دائمة التصدير، ومن بينهم فيتنام.



وأشار إلى عدم إعلان مصر حتى الآن بالاتفاق على كميات للاستيراد، مضيفًا أن الدولة بحاجة إلى نحو 500 أو 600 ألف طن، وأن وزارة التموين تعمل حاليًا على إجراء اختبارات طهو لأكثر من 8 أصناف للوقوف على الأقرب منها للأرز المستهلك في مصر.



