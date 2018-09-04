لاعبو الدنمارك يسيرون على خطى صلاح

حظي منتخب الدنمارك بإشادة الخبراء والجماهير خلال بطولة كأس العالم الأخيرة ، حيث خرج فريق "الديناميت" من ثمن النهائي بصعوبة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

الفريق الذي تألق في المونديال، قرر لاعبوه عدم المشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية ، حيث تلعب الدنمارك أمام ويلز يوم 9 سبتمبر المقبل، وقبلها مباراة ودية ضد سلوفاكيا يوم 5 من نفس الشهر، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الأمور الدعائية والإعلانية الخاصة بنجوم المنتخب .

من جهته ، قام الاتحاد الدنماركي بتوجيه الدعوة إلى لاعبي الأندية الدنماركية في الدرجات الأقل، كما قرر عدم تواجد المدرب أجي هاريدي ومساعده جون دال توماسون في المباراتين، لأنهم لن يشاركو في مباريات يلعبها لاعبون لم يقومو باختيارهم .

نجوم مثل كريستيان إريكسن لاعب توتنهام ، وسيمون كيار مدافع إشبيلية وكريستنيسن لاعب تشيلسي ، لن يكونو متواجدين مع منتخب الدنمارك بسبب تلك الأزمة .

أزمة لاعبي الدنمارك تشابه كثيراً أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع منتخب مصر ، حيث أختلف مع اتحاد الكرة حول بعض الأمور الدعائية والإعلانية الأمر الذي وصل إلى تسريب أخبار حول نية اللاعب عدم اللعب مع الفراعنة حتى نهاية الأزمة .

القصة ستشكل جدلاً كبيراً في أوساط الكرة الدنماركية ، حيث لم يتوصل أياً من الطرفين إلى إتفاق ليصبح الأمر معلقاً حتى الأن.