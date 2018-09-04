مجاهد معلقًا على أزمة التحكيم: الأخطاء واردة الحدوث

علق أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة التحكيم خلال مباراة الأهلي والانتاج الحربي خلال الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين "تابع التفاصيل".

وكان الأهلي قد أرسل بيان رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب من خلاله التحقيق مع إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأحمر والإنتاج، ويهدد من خلاله بعدم إستكمال مسابقة الدوري "تابع التفاصيل".

وقال مجاهد في تصريحات لقناة " أون سبورت " على هامش استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019، : " الاخطاء ستحدث دائمًا، لا يوجد ما يسمى بعدم الخطأ، الجميع سيستفيد والجميع سيتضرر".

وأضاف: " هناك 38 جولة ستلعب في الدوري الممتاز، ستكون هناك أخطاء بشكل يومي، والازمة التي حدثت في مباراة الأهلي والانتاج ستمر، وكل شيء سيستمر كما كان".

وتابع: "أكيد هناك اهتمام من لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، ونعلم أن هناك حساسية بين بعض الفرق الموجودة في الدوري، لذا لا داعي للتشكيك في نزاهة الحكام".

وأتم: " لا يوجد ما يستطيع انهاء الأخطاء، حتي وجود الحكم الخامس، أو استخدام تقنية الفيديو(VAR)".