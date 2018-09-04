«الإسكان»: طرح 112 قطعة أرض خدمية في 13 مدينة جديدة بمساحات مختلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح 112 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين 405 و110442 مترا مربعا في 13 مدينة جديدة؛ لخدمة سكان تلك المدن ودفع عجلة التنمية بها من خلال توفير الفرص الاستثمارية المختلفة.

من جهته، قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بشروط الأراضي المطروحة، يتقدم الراغب «فرد - شركات قائمة» بطلب الحجز متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن «لا تقل عن 25% من ثمن الأرض» وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط المتوافرة بجهاز المدينة المطروح بها الأراضي فقط، حيث إنه على الراغب في الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها.

وأضاف، أنه يتم تخصيص الأرض لـ «الفرد - الشركة» مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن «لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الأرض»، وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقي قيمة الأرض كالتالي «استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات».

وتابع «السباعي»: «أنه يجب على (الشركة - الفرد) المخصص له الأرض الالتزام بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولا يُسمح بتعديل المواصفات، حيث إن الطرح يتم طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر المقبل وحتى الأربعاء الموافق 31 أكتوبر المقبل بمقر جهاز المدينة المختص».

بدوره، قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القاهرة الجديدة، سيتم طرح الأنشطة التالية «حضانة، نادي رياضي، تجاري إداري، نادي اجتماعي ومستشفى»، وفي مدينة الشيخ زايد سيتم طرح «تجاري، تجاري إداري، حضانة ومركز طبي»، وفي مدينة العبور سيتم طرح «حضانة، تجاري، محطة خدمة وتموين سيارات، تجاري إداري، طبي وسكني إداري تجاري»، وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح «حضانة، مركز طبي، مستشفى، نادي اجتماعي ومحطة خدمة وتموين سيارات».

وأضاف «عباس»: «في مدينة العاشر من رمضان سيتم طرح (مركز طبي، تجاري إداري، تجاري، حضانة وتعليمي مدارس)، وفي مدينة الشروق سيتم طرح (نادي اجتماعي، تجاري وتجاري إداري سكني)، وفي مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح (إداري، ترفيهي، طبي، تجاري إداري، مركز طبي ومخبز)، وفي مدينة بدر ستم طرح (مدرسة، حضانة، طبي، دار مناسبات، تجاري وتجاري إداري)».

وتابع: «في مدينة السادات سيتم طرح (تجاري إداري سكني، تجاري إداري وتجاري)، وفي مدينة حدائق أكتوبر سيتم طرح (مستشفى، حضانة، نادي رياضي، مول تجاري ومحطة تموين سيارات)، وفي مدينة أخميم الجديدة سيتم طرح (نادي اجتماعي، مركز طبي وتجاري)، وفي مدينة المنيا الجديدة سيتم طرح نشاط حضانة وفي مدينة 15 مايو سيتم طرح نشاط حضانة».

وذكر أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «www.newcities.gov.eg» ويتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص للاستفسارات.