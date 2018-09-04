«جامعة بني سويف»: بروتوكولان تعاون مع جامعتي «هوفسترا» و«أوتمن» بأمريكا

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 162، على إبرام بروتوكولين تعاون لجامعة بني سويف (معهد دراسات علوم المسنين) مع جامعة أوتمن (مركز الشيخوخة) بالولايات المتحدة الأمريكية، والثاني مع جامعة هوفسترا أمريكا.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان صحفي اليوم، أن الهدف من البروتوكولين تبادل المواد في مجالات التعليم والبحث والنشر العلمي والمعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات في التعليم والبحث العلمي، وتبادل المعاونة التقنية، وتبادل برامج نظم المعلومات، وتشكيل لجان للإشراف على طلاب الدراسات العليا، وتأكيد الجودة والاعتماد.