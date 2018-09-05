البيت الأبيض ينتقد كتاب «وودورد» عن «ترامب» باعتباره «قصصا ملفقة»

انتقد البيت الأبيض، صحة كتاب مرتقب يرسم صورة واقعية عن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونضالهم المحموم للتخفيف من قرارات السياسة المتطرفة أو منع تنفيذ الأوامر المتهورة.

وكتب الصحفي المخضرم في صحيفة "واشنطن بوست" بوب وودورد الكتاب، الذي يحمل عنوان "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، استنادًا إلى المقابلات ومذكرات الاجتماعات والمذكرات الشخصية والوثائق الحكومية.

وكان «وودورد» نشر تقريرًا عن فضيحة ووترجيت، التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

وفقا لوود وودورد ، فإن عدم قدرة ترامب على التنبؤ وعدم فهمه للسياسة العالمية جعلا الموظفين يشعرون بالأسى، مما أدى إلى حدوث "انهيار عصبي" في البيت الأبيض وأن ينظر رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي للرئيس باعتباره "غير متزن عقليا".